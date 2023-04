ചുട്ടുകൊന്നതാര്​? ഉറ്റവർ ഇനിയും അലഞ്ഞേ തീരൂ

ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: A 12-year-old girl and three women were murdered in Narodgam, Gujarat. Who burned the 11 Lims? The trial court acquitted all 67 accused, leaving this question open. leftപ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ ഒ​ത്തു​ക​ളി​യാ​ണ്​ മ​റ​യി​ല്ലാ​തെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ 21 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മോ?

ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​​ഷാ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ലെ വി​ധി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി മ​റ​യി​ല്ലാ​തെ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി മാ​യാ കോ​ട്​​നാ​നി​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​ക്കാ​നും വ​രെ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​മു​ഖ​ത പ്ര​ക​ടം. ചു​ട്ടെ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 11 പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബം മേ​ൽ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ സ്ഥി​തി. ആ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ന​രോ​ദ​ഗാ​മി​ലെ കൊ​ടും​ക്രൂ​ര​ത​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും വി.​എ​ച്ച്.​പി​യു​ടെ​യും പ​ങ്ക്​ നാ​നാ​വ​തി ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​തി​ക​ൾ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്താ​​നാ​ണോ, അ​വ​രെ നി​യ​മ​വ​ല​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു ക​ട​ത്താ​നാ​ണോ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ 21 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത​ത്​ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സ്​ വി​ശ​ദാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ട്ട​ത്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യാ​ണ്. പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠം നി​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​മാ​ണ്​ കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ആ​വി​യാ​യി. ബി.​ജെ.​പി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രി​ക്കെ ഈ ​കേ​സി​ൽ സാ​ക്ഷി​യാ​കാ​ൻ അ​മി​ത്​​ഷാ ത​യാ​റാ​യ​ത്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യം. പ്ര​തി​യാ​യ മാ​യാ കോ​ട്​​നാ​നി 2017ൽ ​മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി​യ ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​മ​ട​ക്കം 14 പേ​രെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യ​ത്. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന ദി​വ​സം മാ​യാ കോ​ട്​​നാ​നി​യെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും സി​വി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും താ​ൻ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ അ​മി​ത്​​ഷാ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക മൊ​ഴി. പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​ക​ട്ടെ, മാ​യാ കോ​ട്​​നാ​നി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്.

കേ​സ്​ വി​ചാ​ര​ണ നീ​ണ്ടു​പോ​യ​​തി​നി​ട​യി​ൽ, നാ​ലു മാ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ധി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ 2017 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ ​നി​ർ​ദേ​ശം വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യി​ൽ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​ധി. 21 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന ആ​റു ജ​ഡ്ജി​മാ​രാ​ണ്​ കേ​സ്​ കേ​ട്ട​ത്. അ​തും വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ ബാ​ധി​ച്ചു. അ​തി​നെ​ല്ലാ​മൊ​ടു​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വി​ധി​യാ​ക​ട്ടെ, സ്വാ​ഭാ​വി​ക നീ​തി ദൂ​രെ​യെ​റി​ഞ്ഞു.