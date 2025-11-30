Begin typing your search above and press return to search.
    തമിഴ്നാട്ടിൽ ബസുകൾ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിച്ച് 12 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; 40ലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്

    തമിഴ്നാട്ടിൽ ബസുകൾ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിച്ച് 12 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; 40ലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്
    അപകടത്തിൽ തകർന്ന ബസുകളുടെ ദൃശ്യം

    കാരക്കുടി: തമിഴ്നാട് ശിവഗംഗ ജില്ലയിൽ കാരക്കുടിക്ക് സമീപം ബസുകൾ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിച്ച് 12പേർ മരിച്ചു. 40ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സർക്കാർ ബസുകളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് ബസിലുമുള്ള യാത്രക്കാർ ഉണ്ട്. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. തിരുപ്പൂരിൽനിന്ന് കാരക്കുടിയിലേക്കും കാരക്കുടിയിൽ നിന്ന് ഡിണ്ടിഗലിലേക്കും പോകുകയായിരുന്ന ബസുകളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

    അപകടത്തിൽ ഒരു ബസിന്‍റെ മുൻവശം പാടെ തകർന്നു. വൈകിട്ടാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ എട്ടു പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു.

    TAGS:TamilnaduBus AccidentDeath NewsAccident News
    News Summary - 9 death in bus accident in tamilnadu
