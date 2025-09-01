Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    1 Sept 2025 9:32 AM IST
    1 Sept 2025 9:32 AM IST

    ബിഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ 89 ല​ക്ഷം പ​രാ​തി​ക​ൾ

    ബിഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ 89 ല​ക്ഷം പ​രാ​തി​ക​ൾ
    പ​ട്ന: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ട്ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ക​മീ​ഷ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ത​മ്മി​ൽ പോ​ര് ക​ന​ത്തു. ബീ​ഹാ​റി​ലെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു പ​രാ​തി പോ​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ക​ള​വാ​ണെ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് പ​വ​ൻ ഖേ​ര പ​ട്ന​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി. 89 ല​ക്ഷം പ​രാ​തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ ക​മീ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​തി​ന്റെ മു​ദ്ര​പ​തി​ച്ച ര​സീ​തു​ക​ൾ ജി​ല്ല ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഖേ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ചി​ത്ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ളാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് ഖേ​ര കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 100 പേ​രെ വെ​ട്ടി മാ​റ്റി​യ 20,638 ബൂ​ത്തു​ക​ളും 200 പേ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ 1988 ബൂ​ത്തു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് 635 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്. 7931 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് 75 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ഖേ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യ 89 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി മാ​റ്റാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം ആ ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നും ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​രോ​ട് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.bതെ​ളി​വ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ബീ​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

