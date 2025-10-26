Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:24 PM IST

    രാജ്യത്ത് ഒറ്റ വിദ്യാർഥിയുമില്ലാത്ത 8000 സ്കൂളുകൾ; ഇവിടെ ‘ജോലിയെടുക്കുന്നത്’ 20,817 അധ്യാപകർ

    രാജ്യത്ത് ഒറ്റ വിദ്യാർഥിയുമില്ലാത്ത 8000 സ്കൂളുകൾ; ഇവിടെ ‘ജോലിയെടുക്കുന്നത്’ 20,817 അധ്യാപകർ
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്ത് 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പോ​ലും പ​ഠി​ക്കാ​നെ​ത്താ​ത്ത 7993 സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 20,817 അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ‘ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു’.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ. ഇ​വി​ടെ 3812 സ്കൂ​ളു​ക​ളും 17,965 അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ൽ 2245ഉം ​മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 463ഉം ​സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 81 സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ല​യി​പ്പി​ച്ചും പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 12,954 ഇ​ത്ത​രം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ പു​തു​ച്ചേ​രി, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, ദാ​ദ്ര-​നാ​ഗ​ർ​ഹ​വേ​ലി, അ​ന്ത​മാ​ൻ-​നി​കോ​ബാ​ർ ദ്വീ​പ്, ദാ​മ​ൻ-​ദി​യു, ഛണ്ഡി​ഗ​ഢ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​റ്റ സ്കൂ​ളു​മി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്.

    ഇ​വി​ടെ 33 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലാ​ണ്. ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം വെ​ച്ച് കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. 2022-23 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 1,18,190 ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2023-24 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 1,10,971 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ്.

    TAGS:StudentsSchoolsschool teachersIndia
