ഡൽഹി തീപിടിത്തം: ഒരു കുടുംബത്തിലെ 8 പേർ മരിച്ചു, പിന്നാലെ കുടുംബനാഥനും വിടവാങ്ങി

ഡൽഹി തീപിടിത്തം: ഒരു കുടുംബത്തിലെ 8 പേർ മരിച്ചു, പിന്നാലെ കുടുംബനാഥനും വിടവാങ്ങിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗർ ഹൗസ് റാണി പ്രദേശത്തെ ഫ്ലറിഷ് സ്റ്റേ എന്ന ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ട് പേർ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു. ഗുരുഗ്രാം സെക്ടർ 46-ലെ താമസക്കാരനും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായ വിവേക് അഗർവാളിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത്.
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ മാക്സ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തന്റെ പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കാനാണ് വിവേക് അഗർവാൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. പിതാവിന്റെ അടുത്തുനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ മാളവ്യ നഗറിലെ ഈ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തത്. വിവേകിന്റെ ഭാര്യ തർജനി അഗർവാൾ, രണ്ട് പെൺമക്കൾ, മറ്റ് നാല് ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരാണ് തീപിടിത്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഹോട്ടലിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഹോട്ടൽ റസ്റ്റോറന്റിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തീ പടർന്നത്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയിലെ പാളിച്ചകളും മരണനിരക്ക് ഉയർത്തി. കെട്ടിടത്തിന് ഒരേയൊരു പ്രവേശന മാർഗ്ഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ജനലുകൾ സ്ഥിരമായി അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ ദുരന്തത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ എട്ട് പേരും മരണപ്പെട്ടതോടെ കുടുംബത്തിലെ ഏക അതിജീവിതൻ വിവേകിന്റെ 80 വയസ്സുള്ള പിതാവ് രാധേ ശ്യാം അഗർവാൾ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, കുടുംബത്തെ ഒന്നടങ്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ആഘാതവും സങ്കടവും താങ്ങാനാവാതെ അധികം വൈകാതെ ഇദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ഈ തീപിടിത്തത്തിൽ ആകെ 21 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇതിൽ വിദേശികളടക്കമുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ്, ഹോട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
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