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    India
    Posted On
    date_range 1 July 2026 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 8:30 AM IST

    രാജസ്ഥാനിൽ ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ബസ് അപകടം; എട്ട് മരണം, 22 പേർക്ക് പരിക്ക്

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    സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസ് ട്രെക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു
    bus accident
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    അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ്

    ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസ ജില്ലയിൽ ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസ് ട്രെയിലറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏട്ടു പേർ മരിച്ചു. 22 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

    ഋഷികേശിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് അമിത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ വലിയ ട്രെക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. 37 യാത്രക്കാരാണ് ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലേക്ക് മറിഞ്ഞതോടെ രണ്ടു വാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിച്ചു. പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്.

    ബസിലുണ്ടായിരുന്ന പല യാത്രക്കാരും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നതിനാലാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. അപകടത്തിൽ അഞ്ചുപേർ തീയിൽപ്പെട്ടാണ് മരിച്ചതെന്നും രണ്ടുപേർ ഗുരുതര തലക്കേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

    അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഡ്രൈവർക്ക് ഉറക്കം വന്നതോ അമിതവേഗമോ അപകടത്തിന് കാരണമായിരിക്കാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹലോട്ട് സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അപകടസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും അഗ്നിശമനസേനയും വൈകിയാണ് എത്തിയതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ, ബസിൽ സിഗരറ്റ് പായ്ക്കറ്റുകൾ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത് തീ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമായെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:Accident DeathRajasthanBus AccidentDeathsBus fireDelhi Mumbai Expressway
    News Summary - 8 killed 22 injured as bus rams truck, bursts into flames in Rajasthans Dausa
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