Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:19 PM IST

    73 വ​യ​സ്സ്, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ, ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ല് സ്വ​ർ​ണം

    
    ഹൈ​​ദ​​രാ​​ബാ​​ദ്: പ്രാ​​യം വെ​​റും ന​​മ്പ​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണെ​​ന്ന് തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് തെ​​ല​​ങ്കാ​​ന​​യി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള മു​​ൻ എ​​സ്.​​ബി.​​ഐ ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ൻ ഡി.​​വി. ശ​​ങ്ക​​ർ റാ​​വു. ഹൃ​​ദ​​യ ശ​​സ്ത്ര​​ക്രി​​യ​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​നാ​​യ റാ​​വു ത​​ന്‍റെ 73ാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത് അ​​ടു​​ത്തി​​ടെ ന​​ട​​ന്ന ദേ​​ശീ​​യ ഭാ​​രോ​​ദ്വ​​ഹ​​ന ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ൽ നാ​​ല് സ്വ​​ർ​​ണ മെ​​ഡ​​ലു​​ക​​ളാ​​ണ്.

    അ​​ച്ച​​ട​​ക്ക​​വും ദൃ​​ഢ​​നി​​ശ്ച​​യ​​വു​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ ഏ​​ത് പ്ര​​തി​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന സ​​ന്ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കു​​ക​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം. ബൈ​​പാ​​സ് ശ​​സ്ത്ര​​ക്രി​​യ​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​നാ​​യ ഒ​​രാ​​ൾ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യാ​​ണ് ദേ​​ശീ​​യ ഭാ​​രോ​​ദ്വ​​ഹ​​ന ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ൽ മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച് വി​​ജ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മാ​​സം പ​​വ​​ർ​​ലി​​ഫ്റ്റി​​ങ് ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്ട് സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ൽ മാ​​സ്റ്റ​​ർ -4, 83 കി​​ലോ​​ഗ്രാം വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു മെ​​ഡ​​ൽ നേ​​ട്ടം. പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച് വെ​​റും ആ​​റു മാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് നേ​​ട്ട​​മെ​​ന്ന പ്ര​​ത്യേ​​ക​​ത​​യു​​മു​​ണ്ട്.

    TAGS:medalweightlift
    News Summary - 73 years old, heart surgery, four gold medals in weightlifting
