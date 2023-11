മധ്യപ്രദേശിൽ 71.11 ശതമാനവും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 67.34 ശതമാനവും പോളിങ്; വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link ഭോപ്പാൽ/ റായ്പൂർ: മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പിന്‍റെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ 70 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പിന്‍റെയും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. മധ്യപ്രദേശിൽ 71.11 ശതമാനവും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ടത്തിൽ 67.34 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ 230 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 5.61 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ 70 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 1.63 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്തത്. ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​നാണ് 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാംഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നടന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കടന്നു പോയ 21 സീറ്റുകളിൽ വിജയം കൊയ്യാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പാതിവഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം. ഛത്തീസ്ഗ​ഢി​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും പ്രീ​പോ​ൾ സ​ർ​വേ​ക​ളി​ലെ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​വു​മെ​ല്ലാം ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാണ് ഭൂ​പേ​ഷ് ബാ​ഘേ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലുള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ഇത് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ കോൺഗ്രസിന് ഏ​റെ മുൻതൂക്കം നൽകി. ഒ​റ്റ​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 2533ഉം ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 958 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. 23ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും 30ന് ​തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ന്ന മി​സോ​റം അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​ലം ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് അ​റി​യാം. Show Full Article

67.34% of voting was held in phase two of the Chhattisgarh elections, 71.11% in Madhya Pradesh