സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വർഗീയ, വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് രണ്ടുമാസത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ജമ്മു
ജമ്മു: ജമ്മുവിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമ കണ്ടന്റുകൾക്ക് നിയന്ത്രണംഏർപ്പെടുത്തി സർക്കാർ. ക്രമസമാധാനത്തിനും സാമുദായിക ഐക്യത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ജമ്മു ജില്ലയിലുടനീളം വ്യാജ വീഡിയോകളും വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമുദായികവും- വൈകാരികവുമായ ഉള്ളടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പങ്കിടുന്നതും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും ജമ്മു ഭരണകൂടം 60 ദിവസത്തേക്ക് കർശനമായി നിരോധിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജമ്മു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാകേഷ് മിൻഹാസ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.
ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവനുസരിച്ച് മതം, വംശം, ജാതി, സമൂഹം, ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത, വിദ്വേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം (ടെക്സ്റ്റ്, ചിത്രം, വീഡിയോ, ഓഡിയോ, ഗ്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ റീൽ) പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ പങ്കിടുന്നതോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉത്തരവ് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ടെലിഗ്രാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇത് ബാധകമാണ്. ജമ്മു ജില്ലയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്,
കൂടാതെ ജില്ലയിലെ പൊതുസമാധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകോപനപരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
