Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:48 AM IST

    അവധി ദിവസത്തെ വിനോദയാത്ര ദുരന്തമായി; 6 പേരെ ഡാമിലെ ഒഴുക്കിൽ കാണാതാ‍യി; ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    അവധി ദിവസത്തെ വിനോദയാത്ര ദുരന്തമായി; 6 പേരെ ഡാമിലെ ഒഴുക്കിൽ കാണാതാ‍യി; ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
    ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ വിനോദ സഞ്ചാര സംഘത്തിലെ 6 പേരെ മർക്കൊനഹള്ളി ഡാമിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായി. 15 പേരാണ് ഡാം സന്ദർശിച്ച സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.ഇതിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന 7 പേർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിടുകയായിരുന്നു.

    അതിശക്തമായി ഒഴുകി വന്ന വെള്ളത്തിൽ 7 പേരും ഒഴുകിപ്പോയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നവാസ് എന്നയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി. ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    ഒഴുകിപ്പോയവരിൽ 2 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും 4 പേർക്കായി തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നവാസ് ഒഴികെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. വീണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങൽ ആദിചുഞ്ചനഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി.

