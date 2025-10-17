Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right500 കോ​ടി​യു​ടെ ഭൂ​മി...
    India
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:43 PM IST

    500 കോ​ടി​യു​ടെ ഭൂ​മി ക്ര​മ​ക്കേ​ട്: രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ അ​ട​ക്കം ബി.​പി.​എ​ൽ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണം

    500 കോ​ടി​യു​ടെ ഭൂ​മി ക്ര​മ​ക്കേ​ട്: രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ അ​ട​ക്കം ബി.​പി.​എ​ൽ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണം
    രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ്യ​വ​സാ​യി​ക ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് (കെ.​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി.) ന​ൽ​കി​യ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി ബി.​ജെ.​പി കേ​ര​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ അ​ട​ക്കം ബി.​പി.​എ​ൽ ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ 500 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് മ​റി​ച്ചു​വി​റ്റെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കെ.​എ​ൻ. ജ​ഗ​ദേ​ഷ് കു​മാ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    സൗ​ത്ത് ഫ​സ്റ്റ് ന്യൂ​സ് പോ​ർ​ട്ട​ലാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ബി.​പി.​എ​ൽ എം.​ഡി അ​ജി​ത് ന​മ്പ്യാ​ർ, രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​ഞ്ജു രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി ക​ട്ട സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ നാ​യി​ഡു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ലി​നും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. .​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    TAGS:land scambplRajeev Chandrasekhar
    News Summary - 500 crore land scam: Allegations against BPL leaders including Rajeev Chandrasekhar
