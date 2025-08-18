ഹൈദരാബാദിൽ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ഷോക്കേറ്റ് 5 മരണം

ഹൈദരാബാദിൽ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ഷോക്കേറ്റ് 5 മരണംtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ജൻമാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വൈദ്യുത വയറിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് 5 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രഥം വലിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷോക്കേറ്റത്. രാമന്ത്പൂരിലെ ഗോകുൽനഗറിൽ പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെയാണ് അപകടം. ശോഭായാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു.
അപകടം നടന്നയുടൻ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൃഷ്ണയാദവ്(21), സുരേഷ് യാദവ്(34), ശ്രീകാന്ത് റെഢി(35), രുദ്ര വികാസ്(39), രാജേന്ദ്ര റെഢി(45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 5 പേരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register