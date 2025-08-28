Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    28 Aug 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:20 AM IST

    മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം കുറക്കാൻ 45 ദിവസത്തെ തീവ്രയജ്ഞം

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള നി​യ​മ ക​ര​ട്​ അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ
    മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം കുറക്കാൻ 45 ദിവസത്തെ തീവ്രയജ്ഞം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ മ​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​ൻ തീ​വ്ര​യ​ജ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പ്. 45 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​മാ​യി​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്ക്​ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും വ​നം​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫെ​ൻ​സി​ങ്, വ​ന​ത്തി​ൽ ത​ട​യ​ണ-​കു​ളം നി​ർ​മാ​ണം, വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തും. വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച പ​ത്ത്​ മി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണി​തെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​നു​ഷ്യ -വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ​വും നി​വാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ന​യ​സ​മീ​പ​ന രേ​ഖ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31ന്​ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്​ മ​നു​ഷ്യ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ തീ​​വ്ര​യ​ജ്ഞ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ആ ​രേ​ഖ പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ തു​ട​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​​ലെ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ച​ന്ദ​ന മ​രം മു​റി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    kerala Forest Department Human Wildlife Conflict AK Saseendran Kerala
