Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:42 AM IST

    ഇനി ഇന്ത്യയിലെവിടെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാവില്ല, ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി

    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: നവംബർ 10ന് നടന്ന ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷൻ റദ്ദാക്കി. മുസാഫർ അഹമ്മദ്, അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ, മുസമിൽ ഷക്കീൽ, ഷഹീൻ സയീദ് എന്നീ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ (ഐ.എം.ആർ), നാഷണൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ (എൻ.എം.ആർ) എന്നിവയിലെ അംഗത്വം അടിയന്തര പ്രാബല്യത്തോടെ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

    ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് "ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ മെഡിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്താനോ കഴിയില്ല" എന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.

    ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസും ജമ്മു കശ്മീർ, ഉത്തർപ്രദേശ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുകളും ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് എൻ.എം.സിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. തീവ്രവാദക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും മെഡിക്കൽ എത്തിക്‌സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

    മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സത്യസന്ധത, ഔചിത്യം, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഈ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്.

    മുസാഫർ അഹമ്മദ്, അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ, മുസമിൽ ഷക്കീൽ എന്നീ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ ജമ്മു കശ്മീർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഷഹീൻ സയീദിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയത്. ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷൻ ഇവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയതോടെ രാജ്യത്തെവിടെയും ഇവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാകില്ല.

    എല്ലാ സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുകളോടും അവരുടെ രേഖകൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും നാല് പേരിൽ ആരും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും എവിടെയും പ്രാക്ടീസ് തുടരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    അതേസമയം, ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പു​റ​മെ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും പ​ഞ്ചാ​ബി​ലും ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലും വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​റ​സ്റ്റു​ം തുടരുകയാണ്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ഭീ​ക​ര വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡ് കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് (32) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഗ​ണേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ (ജി.​എ​സ്.​വി.​എം) മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഡി.​എം (കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. ന​സീ​ർ​ബാ​ദ് അ​ശോ​ക് ന​ഗ​റി​ൽ ഇ​യാ​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ലാ​പ്ടോ​പ്പും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി പി​ടി​​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മി​രു​ത്തി ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​​ടെ, പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ഐ.​എ​സ്.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ഗ്ര​നേ​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ 10 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി പ​ഞ്ചാ​ബ് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ‘വൈ​റ്റ് കോ​ള​ർ ഭീ​ക​ര സം​ഘ’​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 10 പേ​രെ ക​ശ്മീ​രി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ്, പു​ൽ​വാ​മ, കു​ൽ​ഗാം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യി ഐ20 ​കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ക​ശ്മീ​ർ പു​ൽ​വാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ​ഡോ​ക്ട​ർ ഉ​മ​ർ ന​ബി​യാ​ണെ​ന്ന് ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഉ​മ​റി​ന്റെ മാ​താ​വി​ൽ‌​നി​ന്നും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ണ് പൊ​രു​ത്തം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    കാ​റു​മാ​യി ഉ​മ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ഉ​മ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രു കാ​ർ​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചു​വ​ന്ന ഇ​ക്കോ​സ്​​പോ​ട്ട് കാ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഉ​മ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​രു​തി ബ്ര​സ കാ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജെ.​പി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി മ​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മ​ര​ണം 13 ആ​യി. 28 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    TAGS:doctorsdelhi blastTerroristsDelhi Red Fort Blast
