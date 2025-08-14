Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:25 AM IST

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ചെ​രി​ഞ്ഞ​ത് 380 ആ​ന​

    wild elephant attack
    representational image

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​രി​ഞ്ഞ​ത് 380 ആ​ന​ക​ളെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 64 എ​ണ്ണം അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​​ന്നെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് മാ​ത്രം 50 മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​യും വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. 2021 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ന​ക​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​നം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക.

    കു​ട​ക്, ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ, മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ന​ത്താ​ര​ക​ൾ. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 311 ആ​ന​ക​ളാ​ണ് ചെ​രി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​റി​ലാ​ണ്; 134. കു​ട​കി​ൽ 126ഉം ​മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ 51ഉം ​ആ​ന​ക​ൾ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ട്ടി​ലൊ​ന്ന് മ​ര​ണ​വും മ​നു​ഷ്യ- മൃ​ഗ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ന​ക​ൾ ചെ​രി​ഞ്ഞ​ത് കു​ട​കി​ലാ​ണ്.

    താ​ഴ്ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ൽ ത​ട്ടി​യോ പൊ​ട്ടി​വീ​ണ വൈ​ദ്യു​തി കേ​ബി​ളി​ൽ ത​ട്ടി​യോ 30 ആ​ന​ക​ളാ​ണ് കു​ട​കി​ൽ ച​ത്ത​ത്. അ​ഞ്ച് ആ​ന​ക​ൾ വെ​ടി​യേ​റ്റും ര​ണ്ടാ​ന​ക​ൾ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ലും അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം മ​റ്റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും ചെ​രി​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:KarnatakaBengaluru NewsElephant DeathWild elephants
    News Summary - 380 elephants have been killed in Karnataka in the last five years
