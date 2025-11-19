Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ത​ണു​പ്പകറ്റാ​ൻ ക​രി ക​ത്തി​ച്ചു​റ​ങ്ങി; മൂന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    ത​ണു​പ്പകറ്റാ​ൻ ക​രി ക​ത്തി​ച്ചു​റ​ങ്ങി; മൂന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള​ഗാ​വി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ അ​മ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​രി ക​ത്തി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി മ​രി​ച്ചു, റി​ഹാ​ൻ (22), മൊ​ഹി​ൻ നാ​ൽ​ബ​ന്ദ് (23), സ​ർ​ഫ​റാ​സ് ഹ​ര​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി (22) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. നാ​ലാ​മ​ത്തെ യു​വാ​വ് ഷ​ഹ​ന​വാ​സ് (19) ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം സ്വ​ന്തം മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ ത​ണു​പ്പ് കാ​ര​ണം ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ക​രി ക​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മു​റി​യി​ൽ പു​ക നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ കു​റ​വി​ലേ​ക്കും മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ചു.

    മാ​ൽ​മ​രു​തി പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ആ​സി​ഫ് സേ​ട്ട് എം.​എ​ൽ.​എ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മാ​ൽ​മ​രു​തി പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    News Summary - 3 Youths Die Of Asphyxiation After Using Charcoal Stove To Beat Cold In Karnataka’s Belagavi
