    date_range 20 April 2026 7:35 AM IST
    date_range 20 April 2026 8:15 AM IST

    പടക്ക നിര്‍മാണ ശാലയിൽ സ്‌ഫോടനം; മരണം 24 ആയി, നാലുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

    23 dead, six injured in blast at firecracker factory in Tamil Nadus Virudhunagar
    ചെന്നൈ: വിരുദുനഗറിൽ പടക്ക നിർമാണശാലയിലുണ്ടായ വൻ സ്‌ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 24 ആയി. രാസമിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ സംഭവിച്ച ഘര്‍ഷണമാണ് സ്‌ഫോടനത്തിന് കാരണമായത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചിന്നിചിതറിയ നിലയിലാണുളളത്. നാലുപേരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

    വിരുദുനഗറിനടുത്തുള്ള കട്ടനാർപട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനജ പടക്ക നിർമാണ ശാലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 10 മുറികളുള്ള കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പടക്ക നിര്‍മാണശാല പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നാല് മുറികൾ പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നു. സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ട ഉടൻ ചില ജീവനക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

    ശിവകാശി, സാത്തൂർ, വിരുതുനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാസേനാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ 50ലേറെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷവും പടക്കം പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഗോവിന്ദനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി മുത്തുമാണിക്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് വനജ ഫയര്‍ വര്‍ക്ക്‌സ്. സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസന്‍സ് ഉണ്ടെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു.

    വിരുതുനഗറിൽ പടക്ക സ്ഫോടനം തുടർക്കഥ

    ചെ​ന്നൈ: വി​രു​തു​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഫോ​ട​ന ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ട​ക്ക ന​ഗ​ര​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശി​വ​കാ​ശി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 8000ത്തി​ല​ധി​കം പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​വ​കാ​ശി​യി​ൽ മാ​ത്രം 1200ഒാ​ളം അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​വ​കാ​ശി​യി​ലാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന സ്ഫോ​ട​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ക​യാ​ണ്. ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കും. ഇൗ ​പ്ര​ക്രി​യ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത.10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ വി​രു​തു​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 26 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 2024 ഫെ​ബ്രു.17​ന് 10 പേ​രും 2024 ജൂ​ൺ 29ന് ​നാ​ലു​പേ​രും 2025 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ഏ​ഴു​പേ​രും ജൂ​ലൈ 22ന് ​മൂ​ന്നു​പേ​രും മ​രി​ച്ചു.

    ഈ​യി​ടെ ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ (എ​ൻ.​ജി.​ടി) നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് സം​ഘം അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പി​ഴ​വു​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ൻ​സി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ല കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഷെ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ടി​മ​രു​ന്ന് അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മു​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​യ​മേ​വ വി​ഘ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ള​ർ പെ​ല്ല​റ്റു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന സു​ര​ക്ഷാ പി​ഴ​വ്. ഈ ​പെ​ല്ല​റ്റു​ക​ൾ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. തെ​റ്റാ​യ കെ​ട്ടി​ട രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ സ്ഫോ​ട​ന സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ഘാ​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സെ​ൻ​സി​റ്റി​വ് ആ​യ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തെ​റ്റാ​യും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മാ​ണ് പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭാ​വ​വും മ​റ്റൊ​രു മു​ഖ്യ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അം​ഗീ​കൃ​ത യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

