Madhyamam
    India
    Posted On
    13 Aug 2025 10:10 PM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 10:10 PM IST

    മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം; മുസ്‍ലിം യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

    Suleman Rahim Khan Pathan
    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ജ​ൽ​ഗാ​വ്​​ജാം​നെ​റി​ൽ 21കാ​ര​നാ​യ മു​സ്​​ലിം യു​വാ​വി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. സു​ലെ​മാ​ൻ റ​ഹീം ഖാ​നെ​യാ​ണ്​ ഒ​മ്പ​ത സം​ഘം കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ഞ്ച്​ പേ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ഫേ​യി​ൽ അ​ന്യ​മ​ത​ക്കാ​രി​യാ​യ 17 കാ​രി​ക്കൊ​പ്പം ക​ണ്ട​താ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സു​ലെ​മാ​ൻ ഖാ​നെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച ശേ​ഷം വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടി​ടു​ക​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പി​താ​വ്, മാ​താ​വ്, സ​ഹോ​ദ​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യും സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ്​ ദൃ​ക്​​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സു​ലെ​മാ​നെ ജ​ൽ​ഗാ​വ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ടി, ഇ​രു​മ്പ്​ ദ​ണ്ഡ് എന്നിവ​ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യും ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ൾ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം (മ​കോ​ക) ചു​മ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ പ​രി​ക്കു​ക​ളും വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര പൊ​ലീ​സി​ൽ ജോ​ലി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ​ സു​ലൈ​മാ​ൻ.

