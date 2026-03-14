Posted Ondate_range 14 March 2026 11:04 PM IST
ഗുജറാത്തിൽ 2.05 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവ്
News Summary - 2.05 lakh children in Gujarat are malnourished
ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിൽ 20 ജില്ലകളിലായി 2.05 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. ഇവരിൽ ഏകദേശം 1.69 ലക്ഷം പേർ ഭാരക്കുറവുള്ളവരാണ്.
2026 ജനുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 36,805 പേർ ഗുരുതര ഭാരക്കുറവുള്ളവരാണെന്നും ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയിൽ വനിത-ശിശു വികസന മന്ത്രി മനീഷ വക്കീൽ അറിയിച്ചു. മധ്യ ഗുജറാത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പഞ്ച്മഹൽ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾ (20,762) ഉള്ളത്. പോഷകാഹാരക്കുറവ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മനീഷ വക്കീൽ അറിയിച്ചു.
