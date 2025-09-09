Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    9 Sept 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 11:31 PM IST

    മ​ലേഗാവ് സ്ഫോടനം: പ്ര​തി​ക​ളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ഇരകളുടെ ബന്ധുക്കൾ കോടതിയിൽ

    മ​ലേഗാവ് സ്ഫോടനം: പ്ര​തി​ക​ളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ഇരകളുടെ ബന്ധുക്കൾ കോടതിയിൽ
    പ്ര​ഗ്യാ സി​ങ് താ​ക്കൂ​ർ

    മും​ബൈ: ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ എം.​പി പ്ര​ഗ്യാ സി​ങ് താ​ക്കൂ​റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ലേ​ഗാ​വ് ബോം​ബ് സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ലെ ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ വി​ട്ട​തി​നെ​തി​രെ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. പ്ര​​ത്യേ​ക എ​ൻ.​ഐ.​എ കോ​ട​തി വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യ്യി​ദ് ബി​ലാ​ലും മ​റ്റ് അ​ഞ്ച് പേ​രു​മാ​ണ് ​ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ വി​ട്ട​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ത്യേ​ക എ​ൻ.​ഐ.​എ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ.​കെ. ല​ഹോ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ധി. വെ​റും സം​ശ​യം യ​ഥാ​ർ​ഥ തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ നാ​സി​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ലേ​ഗാ​വ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം 2008 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29 നാ​യി​രു​ന്നു മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ആ​റ് പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 101 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം.

