Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:28 PM IST

    യു.പിയിൽ കുഴിച്ചുമൂടിയ 20 ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് ജീവനായി പൊരുതുന്നു

    യു.പിയിൽ കുഴിച്ചുമൂടിയ 20 ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് ജീവനായി പൊരുതുന്നു
    Listen to this Article

    ല​ഖ്നോ: കേ​വ​ലം 20 ദി​വ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​നോ​ടെ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി, അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പൊ​രു​തു​ന്നു. ഉത്തർ പ്രദേശിലാണ് സംഭവം. ആ​ടു​മേ​യ്ക്കാ​ൻ പോ​യ ആ​ൾ, മ​ൺ​കൂ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​കൈ ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ അ​യാ​ൾ ​​​ഗ്രാ​മീ​ണ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​വ​​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം കൈ​മാ​റി. കു​തി​ച്ചെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് കു​ഞ്ഞി​നെ എ​ടു​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ഇ​​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ക​യോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ഇ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ​പൂ​രി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വം.

    മ​ണ്ണു​പൊ​തി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കു​ട്ടി​യെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ.​രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക്ക് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ നി​ല കു​റ​വാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​നി​ല ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. അ​ണു​ബാ​ധ​യു​മു​ണ്ട്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:girl childburied aliveUttar PradeshUP crime
    News Summary - 20-day-old baby girl buried in UP fights for life
