Madhyamam
    India
    Posted On
    28 Dec 2025 8:21 PM IST
    Updated On
    28 Dec 2025 8:34 PM IST

    യു.പിയിൽ ‘ലവ് ജിഹാദ്’ ആരോപിച്ച് പിറന്നാൾ ആഘോഷം തടസ്സപ്പെടുത്തി, മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇരച്ചുകയറി ബജ്റംഗ് ദൾ ഗുണ്ടകൾ; പങ്കെടുത്ത രണ്ട് മുസ്‍ലിം യുവാക്കൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി

    യു.പിയിൽ ‘ലവ് ജിഹാദ്’ ആരോപിച്ച് പിറന്നാൾ ആഘോഷം തടസ്സപ്പെടുത്തി, മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇരച്ചുകയറി ബജ്റംഗ് ദൾ ഗുണ്ടകൾ; പങ്കെടുത്ത രണ്ട് മുസ്‍ലിം യുവാക്കൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി
    ബറേലി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിൽ ‘ലവ് ജിഹാദ്’ ആരോപിച്ച് പിറന്നാൾ ആഘോഷം തടസ്സപ്പെടുത്തി ബജ്റംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ. ക്രമസമാധാനം തകർത്തെന്നാരോപിച്ച് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് മുസ്‍ലിം യുവാക്കൾക്ക് പൊലീസ് പിഴ ചുമത്തി.

    ശനിയാഴ്ച രാത്രി പ്രേംനഗർ പ്രദേശത്തെ റസ്റ്റാറന്റിൽ ഒന്നാം വർഷ ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. അഞ്ച് സ്ത്രീകളും നാല് പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പരിപാടിക്കെത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ മുസ്‍ലിംകളായിരുന്നു.

    ഹിന്ദു സ്ത്രീയോടൊപ്പം മുസ്‍ലിം യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ചത് അറിഞ്ഞെത്തിയ ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തകർ ആ​ഘോഷം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ‘ലവ് ജിഹാദ്’ ആരോപിക്കുകയുമായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നെത്തിയ പ്രേംനഗർ പൊലീസ് വിദ്യാർഥിനിയെയും മറ്റുള്ളവരെയും ചോദ്യംചെയ്യുന്നതിനായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

    ഒരു മുസ്‍ലിം യുവാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതോടെ മറ്റൊരാൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാളെ പിന്നീട് പിടികൂടി. ക്രമസമാധാനം തകർത്തതിന് കേസെടുത്ത് പിഴ ചുമത്തുകയായിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനും പൊലീസ് പിഴ ചുമത്തി.


    Bajrang Dal, birthday party, Love Jihad, Uttar Pradesh
