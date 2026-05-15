Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബീഹാറിൽ ധൈര്യമായി...
    India
    Posted On
    date_range 15 May 2026 3:31 PM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 3:33 PM IST

    ബീഹാറിൽ ധൈര്യമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ; എം.എൽ.എയുടെ സഹോദരന്റെ മാല ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിപ്പറിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബീഹാറിൽ ധൈര്യമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ; എം.എൽ.എയുടെ സഹോദരന്റെ മാല ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിപ്പറിച്ചു
    cancel

    പട്ന: ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ എം.എൽ.എമാരുടെ കുടുംബത്തിനു പോലും ധൈര്യമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. വെള്ളിയാഴ്ച ബീഹാർ തലസ്ഥാനമായ പട്നയിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർ.ജെ.ഡി) എം.എൽ.എ രാഹുൽ കുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ മാല ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് അക്രമികൾ പിടിച്ചുപറിച്ചെടുത്തു. കങ്കർബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സായ് മന്ദിറിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ഇത് പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. എം.എൽ.എ രാഹുൽ കുമാറിന്റെ സഹോദരൻ രോഹിത് കുമാറിന്റെ മാലയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമികൾ പിടിച്ചുപറിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുകയായിരുന്നു രോഹിത് കുമാർ. സംഭവം മുഴുവൻ സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ എത്തി കവർച്ച നടത്തുകയും വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാം.

    സ്ഥലത്ത് ഒരു ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടി, പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കങ്കർബാഗ് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സമീപ മാസങ്ങളിൽ പട്നയിലുടനീളം മാല പിടിച്ചുപറിയും തെരുവ് കൊള്ളയും പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    ശാസ്ത്രി നഗർ പ്രദേശത്ത് സമാനമായ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു; അവിടെ ഒരു ദമ്പതികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു. മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുറ്റവാളികൾ കാൽനടയാത്രക്കാരെയും സ്ത്രീകളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ, ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഇത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BiharpatnasnatchedCrimeNewsindianews
    News Summary - 2 Men On Bike Snatch Gold Chain From RJD MLA's Brother In Patna
    Similar News
    Next Story
    X