ഗുജറാത്തിൽ ബസ് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട്പേർ മരിച്ചു

ഡാങ്: ഗുജറാത്തിലെ സുപുരയിൽ ബസ് തോട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ബസിലെ യാത്രക്കാരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളാണ് മരിച്ചത്. 50 യാത്രക്കാരുമായി സതുരയിൽ നിന്നും വാഗായിലേക്ക് പോയ ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

ബസിലെ ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരുന്നെന്നും ബസിന്‍റെ ടയർ പൊട്ടിയതാണ് അപകടകാരണമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഗുജറാത്തിലെ ബനസ്‌കന്ത ജില്ലയിൽ രണ്ടു ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. പാലൻപൂരിനുസമീപം ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

2 killed, several injured after bus carrying over 50 passengers falls into gorge in Gujarat