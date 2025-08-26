Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:54 AM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്: അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണം 19,029 കി​ലോ​ഗ്രാം

    • ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ൾ 18,493
    • അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത് 5613 പേ​ർ; ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് 15
    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നി​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത് 5613 പേ​ർ; ഈ ​കാ​ല​യ​വ​ളി​ൽ കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് കേ​വ​ലം 15 പേ​ർ. കേ​ന്ദ്ര​ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണി​ത്. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണം 19,029 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രു​മെ​ന്നും ആ​കെ 18,493 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​രാ​യ വി. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും ന​ൽ​കി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ളി​ലാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്.

    കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല

    അ​റ​സ്റ്റി​ന് അ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ന​ട​പ്പു​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 76 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റ​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​വും. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 96 കി​ലോ വ​രും. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് 2132 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ്. ഏ​ക​​ദേ​ശം 1135 കോ​ടി വി​ല​വ​രു​മി​തി​ന്. ക​രി​പ്പൂ​രി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​ടു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കു​ടു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​കൂ​ടി​യ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും ക​രി​പ്പൂ​രാ​ണ്.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് (ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ)

    വ​ർ​ഷം, കേ​സ്, പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് (കി. ഗ്രാം), കേ​ര​ളം

    (കി. ഗ്രാം), അ​റ​സ്റ്റ്, ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    2020-21 2034 1944 237 924 1

    2021-22 2236 2172 390 1051 3

    2022-23 4619 4342 605 1197 5

    2023-24 6599 4971 625 1533 5

    2024-25 3005 2600 275 908 1

    TAGS:karipur airportgold seizedairportsCase registeredMinistry of FinancepunishedFive yearsarrested
    News Summary - 19,029 kilograms of gold seized in five years; 18,493 cases registered, 5,000 arrested; 15 punished
