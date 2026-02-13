Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅമിത അളവിൽ അയൺ ഗുളിക...
    India
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 5:33 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 5:33 PM IST

    അമിത അളവിൽ അയൺ ഗുളിക കഴിച്ചു; 19 സകൂൾവിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അമിത അളവിൽ അയൺ ഗുളിക കഴിച്ചു; 19 സകൂൾവിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ
    cancel

    മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ അമിത അളവിൽ ഇരുമ്പ് ഗുളിക കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. ചന്ദ്രപൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ജില്ല പരിഷത്ത് സ്കൂളിലെ 19 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അനീമിയ പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

    സ്കൂൾ ആരോഗ്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓരോ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇരുമ്പ് ഗുളികകൾ നൽകാറുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ചയും ഗുളികകൾ നൽകി. എന്നാൽ അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൊവ്വാഴ്ച അധിക ഗുളികകൾ കഴിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇവർക്ക് ഛർദ്ദി, തലചുറ്റൽ, വയറുവേദന തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    സ്കൂൾ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 16 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നില സ്ഥിരമാണെന്നും മൂന്നു പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Studentshospitalizediron pillarsOverdose
    News Summary - 19 students hospitalized after taking iron pills in overdose
    Similar News
    Next Story
    X