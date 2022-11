cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ന്‍റെ വ​യ​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത് 187 നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍! ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് ലിം​ഗാ​സു​ഗൂ​രി​ലെ ദ്യാ​മ​പ്പ ഹ​രി​ജ​ന്റെ (58) വ​യ​റ്റി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​മാ​യി വി​ഴു​ങ്ങി​യ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണി​തെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ ദ്യാ​മ​പ്പ​യെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി രോ​ഗി​യു​ടെ വ​യ​റ്റി​ല്‍ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു രൂ​പ​യു​ടെ 56 നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടു രൂ​പ​യു​ടെ 51 നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു രൂ​പ​യു​ടെ 80 നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

