Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅമ്മയുമായി ചാറ്റ്...
    India
    Posted On
    date_range 27 May 2026 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 10:08 PM IST

    അമ്മയുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംശയം; 17കാരൻ സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അമ്മയുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംശയം; 17കാരൻ സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മുംബൈ: മുംബൈയിലെ ഭാണ്ഡുപിൽ അമ്മയുമായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ഥിരമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് 17കാരൻ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇരുവർക്കും ഇടയിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് ഒടുവിൽ കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

    ആക്രമണത്തിൽ 24വയസുകാരനായ രോഹിത് സഞ്ജയ് എന്ന യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തലക്കും കഴുത്തിനും ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ രോഹിതിനെ ഉടൻ തന്നെ സിയോൺ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ രോഹിത് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

    പരിക്കേറ്റ രോഹിതിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കഞ്ചൂർമാർഗ് പൊലീസ് പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തു. കുറ്റാരോപിതൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളായതിനാൽ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോംഗ്രിയിലുള്ള ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mother and SonMumbaiIndian NewsCrime
    News Summary - 17-year-old stabs friend to death over suspicion of chatting with mother
    Similar News
    Next Story
    X