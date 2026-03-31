    Posted On
    date_range 31 March 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 7:45 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 17 മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു

    ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നി​യ​മം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി.​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം 2022 പ്ര​കാ​രം 2023നും 2026​നും ഇ​ട​യി​ൽ 17 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു ശി​ക്ഷ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​സി.​ഡി എ​സ് അ​രു​ണി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യാ​ണ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ബി ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ഴി മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​താ​യും മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ൾ വി​വി​ധ കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ഡേ​റ്റ പ്ര​കാ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന 2023 ലാ​ണ്. 17 കേ​സു​ക​ളി​ൽ 10 എ​ണ്ണം 2023 ലും, 2024 ​ൽ മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും 2025 ൽ ​നാ​ല് കേ​സു​ക​ളും റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 2026 ൽ ​ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു കേ​സും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. 2023 മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഈ ​നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളൊ​ന്നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    കാ​ത്ത​ലി​ക് ബി​ഷ​പ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 37ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു, മാ​ർ​ച്ച് നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ബ​ജ​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​ത് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് തി​രു​നാ​ളി​നി​ടെ, നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യോ​ട് പ​ര​സ്യ​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​വി​ഷ​യം യ​ഥാ​സ​മ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്, 2023 ൽ ​നാ​ല്, 2024 ൽ ​ഒ​ന്ന്, 2025 ൽ ​ര​ണ്ട്, ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ​യി​ലും ഗ​ദ​ഗി​ലും ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ൾ വീ​തം. മൈ​സൂ​രു, ഹാ​വേ​രി, കു​ട​ക്, ബെ​ള​ഗാ​വി, ക​ല​ബു​റ​ഗി, ശി​വ​മോ​ഗ്ഗ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഓ​രോ കേ​സു​ക​ൾ വീ​തം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ആ​ദ്യ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. 18 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു ഹി​ന്ദു സ്ത്രീ​യെ ബ​ല​മാ​യി മ​തം മാ​റ്റി എ​ന്ന​തി​ന് 22 വ​യ​സ്സു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം യു​വി​വി​നെ​തി​രെ കേ​സ് റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഈ ​കേ​സ് ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി യു​വാ​വി​നെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി.

    TAGS:KarnatakaCase registeredanti conversion law
    News Summary - 17 anti-conversion cases registered in Karnataka
