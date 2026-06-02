Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷാ...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 10:48 PM IST

    നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷാ പോർട്ടലിലും സുരക്ഷാ വീഴ്ച?, സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹാ​ക്ക​റു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    neet exam
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 12ാം ക്ലാ​സ് ഓ​ൺ-​സ്‌​ക്രീ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി ദേ​ശീ​യ പ​രീ​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ നീ​റ്റ് പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹാ​ക്ക​റു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ.

    നീ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി നേ​രി​ട്ടു​ത​ന്നെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ. 16 കാ​ര​നാ​യ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ന​ലി​സ്റ്റ് റൈ​ല​ൻ അ​നി​ൽ ആ​ണ് എ​ൻ.​ടി.​എ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യ എ​ക്സി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ​രീ​ക്ഷാ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ, സെ​ന്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​ര്, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ, ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ.​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച മൂ​ലം ചോ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ, പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഡാ​ഷ്‌​ബോ​ർ​ഡി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ​ഡേ​റ്റ​ക​ൾ മാ​റ്റാ​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​യ​മ​ന​ക്ക​ത്തു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പി​ഴ​വു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും ഹാ​ക്ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഈ ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എ​ൻ.​ടി.​എ പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ലി​ങ്ക് ‘404 നോ​ട്ട് ഫൗ​ണ്ട്’ എ​ന്ന എ​റ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ നി​ശ്ച​ല​മാ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ടി.​എ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    22 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ നീ​റ്റ് ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ.​ടി.​എ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ശേ​ഷി കോ​ട​തി​യി​ല​ട​ക്കം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 12ാംക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് ക്ലൗ​ഡ് സ്റ്റോ​റേ​ജ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് 19 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ നി​സ​ർ​ഗ അ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന എ​ത്തി​ക്ക​ൽ ഹാ​ക്ക​ർ വെ​ളി​ച്ച​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:neetHackernational testing agencyNEET UG exam
    News Summary - 16-Yr-Old Hacker Exposes NEET Portal Breach
    Similar News
    Next Story
    X