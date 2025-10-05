മുംബൈയിൽ അമിതവേഗത്തിൽ ബെൻസ് ഓടിച്ചതിന് 16കാരൻ പിടിയിൽ; അമ്മക്കെതിരെ കേസ്

മുംബൈയിൽ അമിതവേഗത്തിൽ ബെൻസ് ഓടിച്ചതിന് 16കാരൻ പിടിയിൽ; അമ്മക്കെതിരെ കേസ്text_fields
മുംബൈ: സെപ്റ്റംബർ 27ന് മുളുണ്ടിൽ (വെസ്റ്റ്) 16 വയസ്സുള്ള മകൻ അമിത വേഗത്തിൽ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് വാഹനമോടിച്ചതിന് പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉമ രാകേഷ് ധിംഗ്രക്കെതിരെ മുംബൈ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തുടക്കത്തിൽ തന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞ കൗമാരക്കാരന് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 199 (എ) പ്രകാരം അമ്മക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
മുളുണ്ട് (വെസ്റ്റ്) പ്രദേശത്ത് അമിത വേഗത്തിൽ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് കാർ ഓടിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട 16 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ അമ്മക്കെതിരെ മുളുണ്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.സെപ്റ്റംബർ 27 ന് പുലർച്ചെ പഞ്ച് രാസ്ത ജങ്ഷനും എം.ജി റോഡിനും സമീപമുള്ള ഡമ്പിങ് റോഡിലായിരുന്നു സംഭവം. പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടതായി മുളുണ്ട് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഉമ രാകേഷ് ധിംഗ്രക്കെതിരെ (45) കേസെടുത്തു.
രാത്രി പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന പൊലീസ് സംഘം എംജി റോഡിൽ ഒരു കറുത്ത മെഴ്സിഡീസ് എസ്-ക്ലാസ് (MH 02 BG 7030) അമിത വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വാഹനം നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്താതെ പോകുകയായിരുന്നു. സമീപമുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് വാഹനം തടയുകയായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ആൺകുട്ടി തനിക്ക് 18 വയസ്സുണ്ടെന്നും മുളുണ്ട് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടി അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചതായും പ്രദേശത്തെ നിരവധി വാഹനങ്ങളും കാൽനടക്കാരും തലനാരിഴക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ബാലനാണ് വാഹനമോടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഉമ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആധാർ കാർഡും സമർപ്പിച്ചു. ഇത് 2009 ഫെബ്രുവരി 20 നാണ് ജനിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.16 വയസ്സും 7 മാസവും പ്രായമായിരുന്നുള്ളൂ. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഒക്ടോബർ 3 ന് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 199 (എ) പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ സാധുവായ ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് രക്ഷിതാവിനോ ഉടമയ്ക്കോ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
എഫ്ഐആർ പ്രകാരം, ഉമ തന്റെ മകനെ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഓടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. പൊതുനിരത്തിൽ അശ്രദ്ധമായും അശ്രദ്ധമായും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെയും വാഹനമോടിച്ച് സ്വന്തം ജീവൻ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കിയെന്നാണ് ആൺകുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
