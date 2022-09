cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പൽഘർ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്യൂട്ട്കേസിൽ നിന്ന് കൗമാരക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മുംബൈ അന്ദേരിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ 14 കാരിയുടെ മൃതദേഹമാണ് പൽഘർ ജില്ലയിലെ വാലിവ് മേഖലയിൽ സ്യൂട്ട്കേസിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ ആഗസ്റ്റ് 26 ന് കണ്ടെത്തിയത്. പുതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി തവണ കുത്തേറ്റ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. മൃതദേഹമടങ്ങിയ സ്യൂട്കേസ് നയ്ഗൺ മേഖലയിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 25ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളുടെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ പലൻപൂരിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

14-year-old girl's body was found in a suitcase: Two people were arrested from Gujarat