Madhyamam
    India
    Posted On
    5 Nov 2025 5:21 PM IST
    Updated On
    5 Nov 2025 5:21 PM IST

    നിങ്ങൾ സിഖുകാരല്ല, 14 ഇന്ത്യക്കാർക്ക്​​ ഗുരുദ്വാര പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച്​ പാകിസ്താൻ

    14 Indian Hindus Denied Entry By Pak On Guru Nanak Jayanti
    ന്യൂഡൽഹി: സിഖ്​ മതസ്ഥാപകൻ ഗുരുനാനാക്കിന്‍റെ 556ാം ജൻവാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ നങ്കാന സാഹിബിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്ത തീർഥാടക സംഘത്തിലെ 14 ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചയച്ച്​ പാകിസ്താൻ. ഇവർക്ക്​ തുടക്കത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 14 പേരും സിഖുകാരല്ലെന്നും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞാണ്​ തിരിച്ചയച്ചത്​.

    പാകിസ്​താൻ സന്ദർശിക്കാനായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വിസ അനുവദിച്ച 2100 തീർഥാടകരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്​ ഈ 14 പേരും. ഇത്രയും പേർക്ക്​ പാകിസ്താനും യാത്ര രേഖകളും ഇഷ്യൂചെയ്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച 1900 പേരാണ്​ വാഗാ അതിർത്തി വഴി പാകിസ്താനിലെത്തിയത്​. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന്​ ശേഷം ആദ്യമായാണ്​ ഇന്ത്യക്കാർ പാകിസ്താനിലെത്തുന്നത്​. ഈ സംഘത്തിൽ 14 പേർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. പാകിസ്താനിൽ ജനിച്ച സിന്ധികളായ ഇവർക്ക്​ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുണ്ട്​. പാകിസ്താനിലെ ബന്ധുക്കളെ കാണാനാണ്​ അവർ യാത്ര തിരിച്ചത്​. അവരെയാണ്​ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നത്​. നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായതിനാൽ സിഖ്​ തീർഥാടകർക്കൊപ്പം പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്​ അധികൃതർ പറഞ്ഞ​തെന്ന്​ മടക്കി അയച്ച സംഘം മാധ്യമങ്ങളോട്​ പ്രതികരിച്ചു.

    ഈ 14 പേരിൽ ഡൽഹിയിൽനിന്നും ലഖ്​നോയിൽ നിന്നും ഉള്ളവരുമുണ്ടായിരുന്നു. അപമാനിതരായതാണ്​ തങ്ങൾ മടങ്ങിയതെന്ന്​ അവർ പ്രതികരിച്ചു. അതിനിടെ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആവശ്യമായ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ സ്വതന്ത്രമായി വിസക്ക്​ അപേക്ഷിച്ച 300 പേരെയു തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ഇന്ന്​ വൈകീട്ട്​ ലാഹോറിൽ നിന്ന്​ 80 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗുരുദ്വാര ജൻമസ്ഥാനിലാണ്​ ഗുരുനാനാക്ക്​ ജയന്തിയുടെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർ ഗുരുദ്വാര പഞ്ച സാഹിബ് ഹസൻ അബ്ദാൽ, ഗുരുദ്വാര സച്ച സൗദ ഫറൂഖാബാദ്, ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബ് കർത്താർപൂർ എന്നിവയും സന്ദർശിക്കും.

