    India
    India
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:36 PM IST

    സാ​സാ​റാം (ബിഹാർ): ബിഹാറിൽ നവംബറിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ വോ​ട്ട് ​ചോ​രി​ക്കും വോ​ട്ട് ബ​ന്ദി​ക്കും (വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​ക്കും എ​സ്.ഐ.ആ​റി​നും) എ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ബി​ഹാ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ്-ആർ.ജെ.ഡി സഖ്യത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 16 ദി​വ​സം​ കൊ​ണ്ട് 1300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാണ് ഇരുനേതാക്കളും യാത്ര നടത്തുക. ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 24 ജില്ലകളും 60 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

    സാ​സാ​റാ​മി​ൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന യാത്ര ഔറംഗബാദ്, നളന്ദ, ഗയ, നവാഡ, ജാമുയി, ലഖിസരായ്, ഷേഖ് പുര, മുംഗർ, ഭഗൽപുർ, കാതിഹാർ, പുർണിയ, അരാരിയ, സോപോൾ, മധുബനി, ധർഭംഗ, മുസാഫർപുർ, സീതാമാർഗ്, മോത്തിഹാരി, പശ്ചിമ ചമ്പാരൻ, ഗോപാൽഗഞ്ച്, സിവാൻ, സരൺ, ഭോജ്പുർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പ​ട്ന​യി​ലെ ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​ന​ത്ത് ഇൻഡ്യ സഖ്യ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മ​ഹാ​റാ​ലി​യോ​ടെ പദയാത്ര സ​മാ​പി​ക്കും.

    ബിഹാറിന്‍റെ നെല്ലറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സാ​സാ​റാം കോൺഗ്രസിന്‍റെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. ദീർഘകാലം ജഗ്ജീവൻ റാമിലൂടെയും 2004ലും 2009ലും മകൾ മീറ കുമാറിലൂടെയും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്ന മണ്ഡലമാണ് സാ​സാ​റാം. ഇടക്ക് മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും​ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് കോൺഗ്രസ് ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്. ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 65 ലക്ഷം പേരുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ മരിച്ചവരെന്ന് വിലയിരുത്തി ഒഴിവാക്കിയ വോട്ടർമാർക്കൊപ്പം ചായ കുടിച്ചാണ് പോരാട്ടത്തിന് രാഹുൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജൂലൈ ഏഴിന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച രാഹുൽ വോട്ട് കൊള്ള ആരോപണം വിശദീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു.

    പദയാത്രയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനും തുടക്കമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് വ്യാപിപ്പിക്കാനും പാർട്ടി സംഘടനാ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് യാത്രയിലൂടെ രാഹുൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ്-ആർ.ജെ.ഡി സഖ്യത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്-ആർ.ജെ.ഡി സഖ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

    243 അംഗ ബിഹാർ നിയമസഭയിലേക്ക് 2020ൽ നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ.ഡി.യുവിന്‍റെ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തിന് 125 സീറ്റും. കോൺഗ്രസ് -ആർ.ജെ.ഡി സഖ്യത്തിന് 110 സീറ്റും ലഭിച്ചു. ആർ.ജെ.ഡി -75, ജെ.ഡി.യു-43, ബി.ജെ.പി -74, കോൺഗ്രസ്- 19, ലോക്ജനശക്തി പാർട്ടി- 1, സ്വതന്ത്രരടക്കം മറ്റുള്ളവർ 31 സീറ്റിലും വിജയിച്ചു.

    TAGS:CongressRahul GandhiLatest NewsVote Adhikar Yatra
    News Summary - '1300 km in 16 days, 24 districts and 60 constituencies'; Routes of Rahul's 'Voter Adhikar Yatra'
