സിഗരറ്റ് വാങ്ങിനൽകിയില്ല; ഉത്തർപ്രദേശിൽ 12 വയസ്സുകാരന് ക്രൂരമർദ്ദനം; വീടിനും പള്ളിക്കും നേരെ കല്ലേറ്

സിഗരറ്റ് വാങ്ങിനൽകിയില്ല; ഉത്തർപ്രദേശിൽ 12 വയസ്സുകാരന് ക്രൂരമർദ്ദനം; വീടിനും പള്ളിക്കും നേരെ കല്ലേറ്text_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നോവിൽ സിഗരറ്റ് വാങ്ങിനൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ടുകാരനായ മുസ്ലിം ബാലന് ക്രൂരമർദ്ദനം. ജാഗരൺ ചടങ്ങിനിടയിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിലാണ് അബ്ദുല്ല എന്ന 12 കാരൻ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കുട്ടിയെ ഇരുമ്പ് വള ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിക്കുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾ കുട്ടിക്ക് നേരെ 'ജയ് ശ്രീറാം' വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി കുടുംബം പരാതിപ്പെടുന്നു. ലഖ്നോവിലെ ബഡി കാളി മന്ദിർ ചോക്ക് പ്രദേശത്താണ് ദാരുണ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ജാഗരൺ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ കുട്ടിയോട് സിഗരറ്റ് വാങ്ങിനൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കുട്ടി ഇത് നിരസിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. സിഗരറ്റ് വാങ്ങിനൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അവർ കുട്ടിയോട് നിർബന്ധിച്ച് 'ജയ് ശ്രീറാം' എന്ന് വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടി അതിനും തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെയാണ് അവർ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. മുഖത്തടിക്കുകയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് വളകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടി ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. എന്നാൽ കുട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന അക്രമികളുടെ സംഘം വീടിന് മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് കുടുംബത്തിൽ വലിയ ഭീതി പരത്തി. വീടിനുള്ളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭയന്നുപോയി. ഇതിനിടയിൽ സംഘം വീടിന് നേരെയും സമീപത്തുള്ള പള്ളിക്ക് നേരെയും വ്യാപകമായി കല്ലേറ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇതേസമയം, ജോലികഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരികയായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനായ 33 കാരനായ മൊഹമ്മദ് സുഫിയാന് നേരെയും അക്രമികളുടെ സംഘം തിരിഞ്ഞു. റോഡിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുഫിയാന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് എട്ട് തുന്നലുകൾ ഇടേണ്ടിവന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ്.
പ്രദേശത്ത് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏക മുസ്ലിം കുടുംബമെന്ന് അബ്ദുല്ലയുടെ പിതാവ് മൊഹമ്മദ് ഇർഫാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളായി യാതൊരുവിധ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുമില്ലാതെ അയൽക്കാരുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങൾ. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയവർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ളവരായിരിക്കില്ലെന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണെന്നുമാണ് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പള്ളി നിലനിൽക്കുന്നത് പൊളിച്ചുകളഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അടുത്തിടെ ചില പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം ഭീഷണികളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇർഫാൻ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഷിഷ്, വികാസ്, അൻഷു, മോഹിത്, ആനന്ദ്, ഉമങ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും പ്രതികളെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഈ സംഭവം പ്രദേശത്ത് കനത്ത ആശങ്കയും സംഘർഷാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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