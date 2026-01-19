Begin typing your search above and press return to search.
    സർവകലാശാലകളിൽ ജാതി വിവേചന പരാതികളിൽ 118 ശതമാനം വർധന

    3,067 തു​ല്യാ​വ​സ​ര സെ​ല്ലു​ക​ളും 3,273 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സെ​ല്ലു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    സർവകലാശാലകളിൽ ജാതി വിവേചന പരാതികളിൽ 118 ശതമാനം വർധന
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, കോ​ള​ജു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 118 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന. 2019-20 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 173 പ​രാ​തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2023-24 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് 378 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ന്ന് യു.​ജി.​സി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ, യു​വ​ജ​ന ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​ക്കും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    2019-20 മു​ത​ൽ 2023-24 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 704 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ​യും 1,553 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും തു​ല്യാ​വ​സ​ര സെ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സെ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും യു.​ജി.​സി​ക്ക് 1,160 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 1,052 പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സെ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​വ​ബോ​ധ​മാ​ണ് കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ജി.​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​സെ​ല്ലു​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​യു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​​വെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ. എ​ൻ. സു​കു​മാ​റും ജെ.​എ​ൻ.​യു ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​വും മു​ൻ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സെ​ൽ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡി.​കെ. ലോ​ബി​യാ​ലും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    മി​ക്ക പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സെ​ല്ലു​ക​ളും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള​താ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ഇ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, സെ​ല്ലി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ൻ. സു​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജാ​തി വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി 2016ൽ ​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ രോ​ഹി​ത് വെ​മു​ല ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​പ്ര​ശ്നം വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​​യ​തോ​ടെ 2012ലെ ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന പ​രാ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ യു.​ജി.​സി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ 3,522 ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി യു.​ജി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു. 3,067 തു​ല്യാ​വ​സ​ര സെ​ല്ലു​ക​ളും 3,273 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സെ​ല്ലു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1,503 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു, അ​തി​ൽ 1,426 എ​ണ്ണം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചെ​ന്നും യു.​ജി.​സി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

