    Posted On
    date_range 23 April 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 8:12 AM IST

    തമിഴ്‌നാട്ടിലും ബംഗാളിലും പിടിച്ചെടുത്തത് 1072 കോടി

    തമിഴ്‌നാട്ടിലും ബംഗാളിലും പിടിച്ചെടുത്തത് 1072 കോടി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലും പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലും വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ണ​വും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​രി​യെ​റി​ഞ്ഞ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ. ഇ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി പ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1072.13 കോ​ടി രൂ​പ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​ച്ച പ​ണം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, മ​ദ്യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 127.67 കോ​ടി രൂ​പ, 106.3 കോ​ടി വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 41,000 ലി​റ്റ​ർ മ​ദ്യം, 184 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 215 കോ​ടി​യു​ടെ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 418 കോ​ടി​യു​ടെ മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 1072 crores seized in Tamil Nadu and Bengal
