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    Cricket
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 6:25 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 9:39 PM IST

    ചെപ്പോക്കിലും ഇന്ത്യൻ പടയോട്ടം; അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് ജയത്തോടെ പരമ്പര സ്വന്തം

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    ചെപ്പോക്കിലും ഇന്ത്യൻ പടയോട്ടം; അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് ജയത്തോടെ പരമ്പര സ്വന്തം
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    ചെന്നൈ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന്റെ കൂറ്റൻ ജയവുമായി ഇന്ത്യ പരമ്പര തൂത്തുവാരി (3-0). ചെന്നൈ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 219 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 28.4 ഓവറിൽ കേവലം ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മറികടന്നു (224/1). കന്നി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൊയ്ത പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും സെഞ്ച്വറി നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളും അർധസെഞ്ചുറിയോടെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ രോഹിത് ശർമയുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. നേരത്തെ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ നടന്ന ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു.

    ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗിലൂടെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ അഫ്ഗാൻ മുൻനിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. 10 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റിന് 36 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണ സന്ദർശകരെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദിയുടെയും അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയുടെയും (50) രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് 200 കടത്തിയത്. 131 പന്തിൽ 13 ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്സറുമടക്കം 102 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഷാഹിദി തന്റെ കന്നി ഏകദിന സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. മുഹമ്മദ് നബി 21 റൺസെടുത്തു.

    ഗുർനൂർ ബ്രാർ, പ്രിൻസ് യാദവ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ കേവലം 23 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത്. റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (5), ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ (11), റഹ്മത്ത് ഷാ (5), ദർവിഷ് റസൂലി (1), ഷാഹിദി എന്നിവരാണ് പ്രസിദ്ധിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ 44.2 ഓവറിൽ 218 റൺസിന് അഫ്ഗാൻ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചു.

    മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ നായകൻ രോഹിത് ശർമയും യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളും ചേർന്ന് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 170 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. സമീപകാലത്ത് ഫോം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെട്ട രോഹിത് ശർമ 69 പന്തിൽ 79 റൺസ് നേടി മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. പരമ്പരയിലെ തന്റെ രണ്ടാം സെഞ്ച്വറി കുറിച്ച ജയ്‌സ്വാൾ 86 പന്തിൽ 14 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സറുമടക്കം 110 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. രോഹിത് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ജയ്‌സ്വാൾ ഇന്ത്യയെ അനായാസം വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.

    2027 ലോകകപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഹർഷിത് റാണയെയും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തോടെയുള്ള ഈ പരമ്പര വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.

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    TAGS:team indiaCricket NewsIndiaAfghanistanrohitsharma
    News Summary - India completed a 3-0 clean sweep over Afghanistan in the ODI series, winning the third and final match at Chepauk in Chennai by 9 wickets
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