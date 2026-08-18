മഴയും വെയിലും മാറിമാറി വരുമ്പോൾ കാറിന് എന്ത് മാറ്റം വരും? കൗതുകകരമായ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങൾ...text_fields
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ നിൽക്കാറില്ല. രാവിലെ കണ്ട് നിന്ന വെയിൽ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കനത്ത മഴയായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസം ഇപ്പോൾ സാധാരണമാണ്. ഇങ്ങനെ മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഈ വിചിത്രമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വാഹനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം.
1. പെയിന്റിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം: മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസ് പ്രതിഭാസം
മഴ പെയ്തതിനു പിന്നാലെ കനത്ത വെയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ ബോഡിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഒരു 'മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസ്' പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സൂര്യന്റെ ചൂടിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാറിന്റെ പെയിന്റിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും നിറം മങ്ങാനും കാരണമാകും. കൂടാതെ, വെള്ളം ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന മിനറൽ ലവണങ്ങൾ പെയിന്റിൽ വെള്ള വരകൾ (water spots) ഉണ്ടാക്കുന്നു.
2. തുരുമ്പെടുക്കൽ വേഗത്തിലാകുന്നു (Rusting)
മഴവെള്ളത്തിലെ ആസിഡ് ലവണങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിയും ഈർപ്പവും കാറിന്റെ അടിഭാഗത്തും ലോഹഭാഗങ്ങളിലും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് വെയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈർപ്പം വേഗത്തിൽ ചൂടാവുകയും, ഇത് ലോഹവുമായി കൂടുതൽ പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
3. വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഗ്ലാസുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
മഴയും വെയിലും മാറി വരുമ്പോൾ കാറിന്റെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസിൽ (Windshield) വെള്ളം ഉണങ്ങി കട്ടിയുള്ള പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അടിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാം. കൂടാതെ പെട്ടെന്നുള്ള താപനിലാവ്യതിയാനം ഗ്ലാസുകളിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വീഴുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം.
4. ടയറുകളുടെ വായുസമ്മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം
പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റോഡിന്റെ താപനില പെട്ടെന്ന് താഴുകയും, വെയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ചൂടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ താപനിലാവ്യതിയാനം ടയറിലെ വായുസമ്മർദ്ദത്തെ (Tire Pressure) നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ടയറിന്റെ ആയുസ്സ് കുറക്കാനും പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനും ഇടയാക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ കാറിന്റെ ആയുസ്സ് നീട്ടി കിട്ടാൻ വാഹനം കഴുകി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും, പതിവായി വാക്സ് പോളിഷിങ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.
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