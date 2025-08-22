Begin typing your search above and press return to search.
    പീരുമേടിന്‍റെ ജനനായകന്​ പ്രിയം എന്നും ജീപ്പ്​ യാത്ര

    പീരുമേടിന്‍റെ ജനനായകന്​ പ്രിയം എന്നും ജീപ്പ്​ യാത്ര
    വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ ത​ന്‍റെ ജീ​പ്പി​നു​മു​ന്നി​ൽ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ന്നോ​വ​യി​ലും ബെ​ൻ​സി​ലു​മൊ​ക്കെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ പാ​യു​മ്പോ​ൾ പീ​രു​മേ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​നാ​യ​ക​ന്​ പ്രി​യം എ​ന്നും ജീ​പ്പ്​ യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു. തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​​ടെ​യും മ​ല​മ​ട​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും എം.​എ​ൽ.​എ ബോ​ർ​ഡ്​ വെ​ച്ച്​ പാ​യു​ന്ന മ​ഹീ​ന്ദ്ര മേ​ജ​ർ എ​ന്ന ജീ​പ്പ്​ കാ​ണു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​​​ ഈ ​യാ​ത്ര കൗ​തു​ക​മാ​ണ്.

    മ​ല​മ​ട​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പാ​യാ​ൻ ഇ​വ​ന​ല്ലാ​തെ വേ​റെ ആ​രാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ്​ ​വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ ഇ​വ​രോ​ടൊ​ക്കെ ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​. ജീ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ങ്ങാ​ത്ത​ത്തി​ന്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. 1978ലാ​ണ് ജീ​പ്പ് ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ൾ എ​ൻ​ജി​ൻ ജീ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പീ​രു​മേ​ട്​ തോ​ട്ടം​മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​റ​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ ത​ന്‍റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം ജീ​പ്പ്​ ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും ശ​വ​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​ണി​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശം. അ​ന്നു​രാ​ത്രി ത​മി​ഴ്പു​ലി​ക​ളു​ടെ ചാ​വേ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഴൂ​രി​ന്‍റെ ജീ​പ്പ് കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ ക​ത്തി​ച്ചു. അ​ത്​ വ​ലി​യ മ​നോ​വി​ഷ​മ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല​യി​ട​ത്തും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്​. 2006ൽ ​ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള മ​ഹീ​ന്ദ്ര മേ​ജ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ​യു​​ടെ യാ​ത്ര​യും ജീ​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ജീ​പ്പോ​ടി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ല​രും ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ത​ന്‍റെ ജീ​പ്പ്​​യാ​ത്ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ റോ​ഡ്​ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ വേ​ഗം​ന​ൽ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യും വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ ത​മാ​ശ​രൂ​പേ​ണ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ജീ​പ്പി​ൽ വ​രു​ന്ന ത​ന്നെ​​ക്ക​ണ്ട്​ ​ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്​ എ​ന്താ​ണ്​ ജീ​പ്പി​ലൊ​ക്കെ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചു.

    പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​​യോ​ട്​ പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്നു​ത​ന്നെ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫോ​ൺ ത​നി​ക്കെ​ത്തി​യ​താ​യും പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഫ​ണ്ട്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​രം മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും​ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​ വാ​ഴൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്​​​. ഒ​രി​ക്ക​ൽ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ്​ കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ത​ന്‍റെ ജീ​പ്പ്​​യാ​ത്ര ക​ണ്ട്​ കാ​ർ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​രാ​മെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ കാ​ർ വാ​ങ്ങി. പ​ക്ഷേ, ത​ന്‍റെ ഇ​ഷ്​​ട​വാ​ഹ​ന​മാ​യ ജീ​പ്പി​നെ കൈ​വി​ടാ​ൻ വാ​ഴൂ​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ നേ​താ​വി​ന്‍റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണം ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി കേ​ട്ട​ത്. പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലൂ​ടെ പാ​യു​ന്ന ജീ​പ്പും അ​തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​യ​ക​നും എ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:hot wheelsjeepVazhoor SomanAuto News
