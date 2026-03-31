ഡൽഹി പുറന്തള്ളുന്ന വാഹനങ്ങൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിറയുന്നു
ബംഗളൂരു: ഇതര സംസ്ഥാന റജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങൾ യഥേഷ്ടം യഥേഷ്ടം ഓടുന്ന ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ഡൽഹിയിൽനിന്ന്പു റന്തള്ളുന്ന കാറുകൾക്ക് മുൻതൂക്കം. ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് 10-15 വർഷത്തേക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങളെ കർണാടകയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. ഈ വാഹനങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്തിനോ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ നഗരം സന്ദർശിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗതാഗത അഡീഷനൽ കമീഷണർ (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സൗത്ത്) എം.പി ഓംകാരേശ്വരി പറഞ്ഞു. ഈ കാറുകൾ വർഷത്തിലേറെയായി കർണാടകയിൽ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവക്ക് നികുതി ചുമത്താനോ പിഴ ചുമത്താനോ കഴിയണം-അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ വകുപ്പ് 20,875 കാറുകളിൽ പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് എപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം സ്ഥിരമായി വർധിക്കുന്നതിനാൽ തങ്ങൾ പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് നിരവധി പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സാധാരണയായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഓംകാരേശ്വരി പറഞ്ഞു.
2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2026 മാർച്ച് വരെ നികുതി അടക്കാത്തതിന് ഗതാഗത വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അവർ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് നൽകി.450 അന്യസംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷൻ കാറുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് 3207 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ 41.4 കോടി രൂപ നികുതിയും 68.6 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 42.1 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു. സിബിഡി പ്രദേശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെളുത്ത ലംബോർഗിനി കാർ ഒഴുകിപ്പോയ സംഭവമാണ് വീണ്ടും നഗരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയായത്.
ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുന്നതിനായി ഏപ്രിലിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രത്യേക ഡ്രൈവുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓംകാരേശ്വരി അറിയിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3,207 കേസുകളിൽ, തെക്കൻ ബംഗളൂരുവിലെ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് -432.തൊട്ടുപിന്നാലെ കിഴക്കൻ ബംഗളൂരുവിൽ 413 ഉം കെആർ പുരത്ത് 385 ഉം കേസുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് യെലഹങ്കയിലെ ആർടിഒയിലാണ്- 145.പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗളൂരുവിൽ 149 ഉം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ആർടിഒയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി പിരിച്ചത്- 3.7 കോടി രൂപ.ഏറ്റവും കുറവ് ജ്ഞാനഭാരതി ആർടിഒയിലാണ്- 11 ലക്ഷം രൂപ. കർണാടക രജിസ്ട്രേഷനില്ലാത്ത നിരവധി ആഡംബര കാറുകൾ നികുതി വെട്ടിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇവയല്ല.
