Madhyamam
    Hot Wheels
    date_range 31 March 2026 7:18 AM IST
    date_range 31 March 2026 7:18 AM IST

    ഡ​ൽ​ഹി പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രുവി​ൽ നി​റ​യു​ന്നു

    ഒ​രു വ​ർ​ഷം 450 ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന കാ​റു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി പി​ഴ​യി​ട്ടു
    എം.​പി ഓം​കാ​രേ​ശ്വ​രി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന റ​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥേ​ഷ്ടം യ​ഥേ​ഷ്ടം ഓ​ടു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽനി​ന്ന്പു ​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​തൂ​ക്കം. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10-15 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്നു. ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ​​മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ ന​ഗ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധരി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് സൗ​ത്ത്) എം.​പി ഓം​കാ​രേ​ശ്വ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​കാ​റു​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഓ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം. അ​വ​ക്ക് നി​കു​തി ചു​മ​ത്താ​നോ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നോ ക​ഴി​യ​ണം-​അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വ​കു​പ്പ് 20,875 കാ​റു​ക​ളി​ൽ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​പ്പോ​ഴും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു നി​ന്ന് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം സ്ഥി​ര​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്ന് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ അ​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഓം​കാ​രേ​ശ്വ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2025 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ നി​കു​തി അ​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി.450 അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് 3207 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 41.4 കോ​ടി രൂ​പ നി​കു​തി​യും 68.6 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 42.1 കോ​ടി രൂ​പ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സി​ബി​ഡി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ വെ​ളു​ത്ത ലം​ബോ​ർ​ഗി​നി കാ​ർ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യ​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഓം​കാ​രേ​ശ്വ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 3,207 കേ​സു​ക​ളി​ൽ, തെ​ക്ക​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫീ​സി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് -432.തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ 413 ഉം ​കെ‌​ആ​ർ പു​ര​ത്ത് 385 ഉം ​കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ലെ ആ​ർ‌​ടി‌​ഒ​യി​ലാ​ണ്- 145.പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ 149 ഉം ​കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ആ​ർ​ടി​ഒ​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​കു​തി പി​രി​ച്ച​ത്- 3.7 കോ​ടി രൂ​പ.​ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് ജ്ഞാ​ന​ഭാ​ര​തി ആ​ർ​ടി​ഒ​യി​ലാ​ണ്- 11 ല​ക്ഷം രൂ​പ. ക​ർ​ണാ​ട​ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ൾ നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​വ​യ​ല്ല.

    TAGS:delhi vehcle policypollutionBengaluru
    News Summary - Unfitt Vehicle Rate Increased in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
