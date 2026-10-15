സുരക്ഷക്കായി 'അഡാസ്' ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനും പരിധികളുണ്ട്!text_fields
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറാണ് അഡാസ് (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ്). വാഹനനിർമാണ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഈ ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. മാരുതി സുസുക്കി അവസാനമായി വിപണിയിൽ എത്തിച്ച ഹാച്ച്ബാക്കായ ബലെനോയിലും ലെവൽ 2 അഡാസ് സാങ്കേതികവിദ്യ കമ്പനി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണിയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടം.
അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള കാറുകളിൽ സാധാരണയായി ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ് (എ.ഇ.ബി), ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപകടം തടയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.
ഇത്തരം ഉയർന്ന വേഗതയിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ അഡാസ് ഫലപ്രദമാകാതെ പോകുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- അമിത വേഗത
അഡാസ് സംവിധാനങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് കാമറകളും റഡാറുകളും) ഒരു നിശ്ചിത വേഗത പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഹനം വളരെ ഉയർന്ന വേഗതയിലോ (ഉദാഹരണത്തിന് 120 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയിൽ) അമിത വേഗതയിലോ പായുമ്പോൾ, സെൻസറുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിർത്താനുള്ള സമയം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു. ഫിസിക്സിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും വാഹനം പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലമാവാൻ കൂടുതൽ ദൂരം ആവശ്യമാണ്.
- അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങും ലഹരി ഉപയോഗവും
ലഹരി ഉപയോഗമോ അശ്രദ്ധയോ കാരണം ഡ്രൈവർ റോഡിലെ സാഹചര്യങ്ങളോട് സമയബന്ധിതമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, സിസ്റ്റം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഡ്രൈവർ അവഗണിക്കുകയോ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആക്സിലറേറ്റർ ശക്തമായി അമർത്തിപ്പിടിക്കുകയോ സ്റ്റിയറിങ് വെട്ടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാം.
- സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ
രാത്രികാലങ്ങളിലെ വെളിച്ചക്കുറവ്, റോഡിന്റെ ഘടന, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിചലനം എന്നിവ സെൻസറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാം. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അഡാസ് പ്രവർത്തിക്കില്ല.
അഡാസ് എന്നത് ഡ്രൈവറെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായ സംവിധാനം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഡ്രൈവർക്ക് പകരക്കാരനല്ല. വാഹനം സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിലാണ്. അമിത വേഗതയും ലഹരി പോലുള്ള മാനുഷിക പിഴവുകളും വരുമ്പോൾ ഏത് ആധുനിക സുരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യക്കും അപകടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തടയാൻ സാധിച്ചെന്നുവരില്ല.
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