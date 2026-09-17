‘വണ്ടിയുണ്ട്, നമ്പർ പ്ലേറ്റുണ്ട്, പക്ഷെ ആർസി എവിടെ?’: ഡിജിറ്റൽ പരിഷ്കാരത്തിൽ കുടുങ്ങി വാഹന ഉടമകൾ; ഇൻഷുറൻസ് പോലും കിട്ടാതെ നെട്ടോട്ടം!text_fields
പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ വാഹനം വാങ്ങി മാസങ്ങൾക്കകം അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യും? ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കി വാഹനം നന്നാക്കിയെടുക്കുക മാത്രമാണ് ഉടമകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി. അതിനായി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്, ആധാർ കാർഡ്, വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആർ.സി) എന്നിവ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ക്ലെയിം തുക അനുവദിക്കൂ. എന്നാൽ, ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ വാഹന ഉടമകളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആർ.സി ബുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കടുത്ത വൈകലാണ്.
വാഹനത്തിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഔദ്യോഗികമായ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈയ്യിൽ കിട്ടാൻ മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് വാഹന ഉടമകൾ. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആർ.സി ബുക്ക് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതും അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല പ്രതിസന്ധികളുമാണ് നിലവിലെ ദുരിതത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
ഡിജിറ്റൽ മാറ്റവും കുടുങ്ങിയ ആർ.സികളും
മുമ്പ് പേപ്പർ രൂപത്തിലുള്ള ആർ.സി ബുക്കുകൾക്ക് പകരം പിവിസി പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡുകളിലേക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തപാൽ വകുപ്പിനും അച്ചടി കരാർ എടുത്ത കമ്പനികൾക്കും നൽകാനുള്ള കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആർ.സി കാർഡുകളുടെ വിതരണം മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ മുമ്പും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ചുവടുമാറിയത്. എന്നാൽ, ഈ സാങ്കേതിക പരിഷ്കാരം കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാകാത്തതും, വാഹൻ പോർട്ടലുകളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളും പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിയവരെ വീണ്ടും വലിയ തോതിൽ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു
പുതിയ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് അസൽ ആർ.സി ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വെരിഫൈ ചെയ്ത രേഖകളോ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം വെച്ച് ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കൃത്യമായ രേഖകൾ സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുകയോ അനന്തമായി നീണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ അപകടങ്ങൾ മുതൽ വലിയ തകരാറുകൾ വരെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് വാഹന ഉടമകൾ.
സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും
ഇൻഷുറൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ.സി ബുക്ക് കൈവശമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചെക്കിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വാഹന ഉടമകൾക്ക് പിഴ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി കാണിച്ചാലും പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ്. വാഹനം വായ്പയെടുത്ത് വാങ്ങിയവർക്ക് ബാങ്കുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല.
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ പാളിച്ചകൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ വാഹന ഉടമകളാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അച്ചടി മുടങ്ങിയ മുൻകാല സംഭവം മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ, പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, പുതിയ വാഹനം വാങ്ങി നിരത്തിലിറക്കുന്നവരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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