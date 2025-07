cancel By വി.​ആ​ർ. വി​ഷ്ണു പ്ര​സാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ര​ണ നി​ര​ത്താ​യി മാ​റു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലി​യു​ന്ന​തി​ലേ​റെ​യും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച 3975 പേ​രി​ൽ 1450 ഉം ​ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ്. ബൈ​ക്ക​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 1088ഉം ​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 362 പേ​രു​മാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​ആ​കെ 48,841 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ 19001ഉം ​ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ. 13,415 ബൈ​ക്ക​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും 5586 സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ലും കാ​റു​ക​ൾ റോ​ഡി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ കാ​റു​ക​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 14,550 കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 820 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി. 2023ൽ 14027​ഉം 2022ൽ 12681​ഉം 2021ൽ 9822​ഉം 2020ൽ 7729​ഉം കാ​റ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. 4003 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നാ​ണ് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. വി​ല്ല​നാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ച്ചു. 772 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 147 പേ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മ​രി​ച്ച​ത്. 2023ൽ 688 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 103 പേ​രും 2022ൽ 551 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 113 പേ​രും മ​രി​ച്ചു. 2021ലും 2020​ലും കോ​വി​ഡ് കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​നി​ര​ക്ക് താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​ണ്. 2021ൽ 329​ഉം 2020ൽ 296​ഉം ബ​സ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഈ ​ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ആ​കെ 114 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ടം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് ക‍ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്; 7567. എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​റ​ലി​ൽ 4400ഉം ​സി​റ്റി​യി​ൽ 3167ഉം ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. 489 മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 5772 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 484 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 4904 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 315 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് 3058ൽ 333 ​പേ​രും മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് 3483ൽ 316 ​പേ​രും മ​രി​ച്ചു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്താ​ണ് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. Show Full Article

The death rate of bikers in the state is increasing