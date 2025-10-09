നവരാത്രി ആഘോഷമാക്കി വാഹനലോകം; വിൽപനയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം

നവരാത്രി ആഘോഷമാക്കി വാഹനലോകം; വിൽപനയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നവരാത്രി സീസണിൽ യാത്രാവാഹനങ്ങളുടെ വില്പന മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 34 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 30 വരെ 2,17,744 വാഹനങ്ങളാണ് വിറ്റുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1,61,443 യൂനിറ്റായിരുന്നു ഈ കാലയളവിലെ വിൽപനയെന്ന് ഡീലർമാരുടെ സംഘടനയായ എഫ്.എ.ഡി.എ അറിയിച്ചു.
ജി.എസ്.ടി നിരക്കിലുണ്ടായ ഇളവാണ് വിൽപനക്ക് കുതിപ്പേകിയത്. സെപ്റ്റംബറിലെ മൊത്ത വിൽപന 2,99,369 യൂനിറ്റായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ 12,08,996 യൂനിറ്റായിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ വില ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ 12,87,735 ആയി. അതേസമയം മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ സെപ്റ്റംബറിലെ റീട്ടെയ്ൽ വില്പനയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഴ് ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി.
