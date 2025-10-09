Begin typing your search above and press return to search.
    നവരാത്രി ആഘോഷമാക്കി വാഹനലോകം; വിൽപനയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന‍്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ന​വ​രാ​ത്രി സീ​സ​ണി​ൽ യാ​ത്രാ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല്പ​ന മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 34 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ 2,17,744 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​റ്റു​പോ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1,61,443 യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വി​ൽ​പ​ന​യെ​ന്ന് ഡീ​ല​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ​ഫ്.​എ.​ഡി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യ ഇ​ള​വാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് കു​തി​പ്പേ​കി​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ മൊ​ത്ത വി​ൽ​പ​ന 2,99,369 യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 12,08,996 യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ഈ ​സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 12,87,735 ആ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം മു​ച്ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യ്‍ൽ വി​ല്പ​ന​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​യി.

    TAGS:navaratri maholsava celebrationHotwheelsVehicle salesautomobile sector
