Madhyamam
    23 Jan 2026 6:57 AM IST
    23 Jan 2026 6:57 AM IST

    "സർക്കാർ വാഹനങ്ങള്‍ 20 വർഷം ഉപയോഗിക്കും" -കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ

    സർക്കാർ വാഹനങ്ങള്‍ 20 വർഷം ഉപയോഗിക്കും -കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 15 വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കേ​ന്ദ്രം ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം കൂ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി ഗ​ണേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍. വാ​ഹ​ന്‍ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ന് പ​ക​രം മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ് നേ​രി​ട്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കും. ഇ​വ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് വ​കു​പ്പ് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ങ്ങ​നെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ നീ​ട്ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വൂ.

    സം​സ്ഥാ​ന-​കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നാ​യ കെ​എ​ല്‍-90 ഉ​ട​ന്‍ നി​ല​വി​ല്‍ വ​രും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ്, റീ ​ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഫീ​സു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രം കു​ത്ത​നെ കൂ​ട്ടി​യ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പി​ന്‍വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

