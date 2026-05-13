    Posted On
    date_range 13 May 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 11:45 PM IST

    ടാക്‌സികളിൽ ട്രാക്കിങ്ങും അപായ ബട്ടണും നിർബന്ധമാക്കി സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ടാ​ക്‌​സി​ക​ളി​ലും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പാ​യബ​ട്ട​ണും വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​ലും ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ക്കി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണം ഇ​ല്ലെ​ന്ന വ​സ്തു​ത അ​സ്വ​സ്ഥ​ത ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല​യും കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പു​തി​യ​തും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ക്കി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​നി​ക് ബ​ട്ട​ണും സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന 1989ലെ ​കേ​ന്ദ്ര മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ച​ട്ടം 125 എ​ച്ച് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ഫി​റ്റ്‍നെ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ പെ​ർ​മി​റ്റോ ന​ൽ​ക​രു​ത്. വാ​ഹ​ൻ ആ​പ്പി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം.

    വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ക്കി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​വും പാ​നി​ക് ബ​ട്ട​ണും പ്രീ-​ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്ക​ണം. അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യം വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

