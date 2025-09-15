Begin typing your search above and press return to search.
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:31 PM IST

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ തീ​പി​ടി​ച്ച് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത് ഏ​ഴോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ തീ​പി​ടി​ച്ച് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത് ഏ​ഴോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
    കൊ​ച്ചി: നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​ടു​ന്ന​നെ പു​ക ഉ​യ​രു​ന്നു, അ​ത് തീ​യാ​യി ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്നു, ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​നം തീ​യി​ൽ ക​ത്തി​യ​മ​രു​ന്നു... ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​കു​ന്ന​ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷാ​മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ട​ൻ ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​ത്തി​ന് വ​രെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ൻ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​ഴോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത്.

    ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ

    അ​മ്പ​ല​മേ​ട്ടി​ൽ ബി.​പി.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്‍റി​ന്​ സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന കാ​ർ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​താ​ണ് ഒ​ടു​വി​ലെ സം​ഭ​വം. തീ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​യാ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ പി.​പി റോ​ഡി​ലെ പാ​ത്തി​പാ​ല​ത്തി​ല്‍ വാ​ത്തി​യാ​യ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ടെ കാ​ർ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ മു​ട​ക്കു​ഴ​യി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ളം പാ​ലാ​രി​വ​ട്ട​ത്തും സ​മാ​ന നി​ല​യി​ൽ കാ​റു​ക​ൾ തീ​പി​ടി​ച്ച് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    പാ​ലാ​രി​വ​ട്ട​ത്ത് ഓ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​ക്സ് യു​വി 500 ഡീ​സ​ൽ കാ​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത് സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടെ​യെ​ത്തി​യ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ് കാ​റി​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​റെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഉ​ട​ൻ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ള​പാ​യം ഒ​ഴി​വാ​യി. പ​ള്ളു​രു​ത്തി​യി​ലാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​ർ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ഏ​താ​നും നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത്. കാ​ർ പോ​ർ​ച്ചും തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​മാ​റ്റം

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ രൂ​പ​മാ​റ്റം ഷോ​ർ​ട്ട്സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​നും അ​തി​ലൂ​ടെ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നും വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഹോ​ണു​ക​ൾ, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, സ്പീ​ക്ക​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​വെ​ക്കും.

    55/60 വാ​ട്​​സ്​ ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ൾ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ 100 - 130 വാ​ട്ട് ഹാ​ല​ജ​ൻ ബ​ൾ​ബു​ക​ളി​ടു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തൊ​ക്കെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. വ​യ​റി​ങി​ലെ നി​ല​വാ​ര​ക്കു​റ​വ് പ​ല​പ്പോ​ഴും രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കാ​ണാ​റു​ണ്ട്.

    ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം

    • കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ത്ത​ത്
    • ഇ​ന്ധ​ന, ഗ്യാ​സ് ലീ​ക്കേ​ജ്, അ​ധി​ക താ​പം ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം
    • പ​ഴ​യ​തും ത​ക​രാ​റു​ള്ള​തു​മാ​യ ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം മൂ​ല​വും അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാം
    • ചാ​ർ​ജി​ങ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ കാ​ര​ണം ഓ​വ​ർ ചാ​ർ​ജാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    • കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം മൂ​ല​വും ശ​രി​യാ​യ മെ​യി​ന്‍റ​ന​ൻ​സി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണ​വും ഫ്യു​വ​ൽ ലൈ​നി​ൽ ലീ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാം
    • ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ലി മു​ത​ലാ​യ​വ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​വും ഇ​ന്ധ​ന​ചോ​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കാം
    • ലീ​ക്കേ​ജ്, മ​റ്റ് യ​ന്ത്ര​ത്ത​ക​രാ​ർ, കൂ​ളി​ങ് സി​സ്റ്റം ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, ലൂ​ബ്രി​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, എ​ൻ​ജി​ൻ താ​പ​നി​ല വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്
    TAGS:FireErnakulam NewsVehicles destroyedFire Incidents
