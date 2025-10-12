Begin typing your search above and press return to search.
    12 Oct 2025 12:52 AM IST
    12 Oct 2025 12:52 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ദ്യ സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    • ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്
    • ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​നോ​ട്ര​ക്കി​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ്
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ദ്യ സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ്
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി, സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സി.​എ​ൻ.​ജി​യി​ൽ (കം​പ്ര​സ്ഡ് നാ​ച്വ​റ​ൽ ഗ്യാ​സ്) പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ട്ര​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. മീ​ന തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ​വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ​സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് സി​നോ​ട്ര​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ്.

    സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഖ​ർ സ​ഈ​ദ് എ​സ്.​എ അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്കി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ റെ​ഡി -മി​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​നാ​ഥ​ൻ ബ്രൂ​ക്ക്സി​ന് കൈ​മാ​റി. സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, സ​ഈ​ദ് സ​ഖ​ർ എ​സ്.​എ. അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി, സി​നോ​ട്ര​ക്ക് പ്ര​തി​നി​ധി മോ​ർ​വെ​ൻ, റെ​ഡി മി​ക്സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഹ​രി​ത ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ഭാ​ഗ​മാ​യി റെ​ഡി-​മി​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ.

    എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഹെ​വി-​ഡ്യൂ​ട്ടി വാ​ണി​ജ്യ വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​നോ​ട്ര​ക്കി​നെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വാ​ഹ​ന വി​പ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സി​നോ​ട്ര​ക്കി​ന്റെ മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വ്, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം, വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തു​ലൂ​ടെ സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല -ന​വീ​ക​ര​ണം, കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച ഹ​രി​ത ഭാ​വി​യു​മാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഖ​ർ സ​ഈ​ദ് എ​സ്.​എ. അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​തും, സു​സ്ഥി​ര​വും, ഊ​ർ​ജ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്കാ​യി സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ സി.​എ​ൻ.​ജി സി​നോ ട്ര​ക്ക് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ, സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഖ​ർ സ​ഈ​ദ് എ​സ്.​എ അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി, സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാം

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, സ​ഈ​ദ് സ​ഖ​ർ എ​സ്.​എ. അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി, സി​നോ​ട്ര​ക്ക് പ്ര​തി​നി​ധി മോ​ർ​വെ​ൻ, റെ​ഡി -മി​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​നാ​ഥ​ൻ ബ്രൂ​ക്ക്, റെ​ഡി മി​ക്സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാം സ​ഈ​ദ് എ​സ്.​എ. അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നേ​ട്ടം പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ​സു​സ്ഥി​ര​വും ഊ​ർ​ജ​ക്ഷ​മ​ത​യു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സി.​എ​ൻ.​ജി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വു​ഖൂ​ദി​നെ​യും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സീ​ഷോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.


    അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് സി​നോ​ട്ര​ക്ക് ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ക്ക​റി പ​റ​ഞ്ഞു - 2024 ൽ ​മൊ​ത്തം വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ സി​നോ​ട്ര​ക്ക് ജി.​സി.​സി​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി, ന​വീ​ക​ര​ണം, സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രേ​ര​ക​ശ​ക്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​തം

    സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ക​യാ​ണ് ​സി​നോ​ട്ര​ക്ക്. കം​പ്ര​സ്ഡ് നാ​ച്വ​റ​ൽ ഗ്യാ​സ് (സി.​എ​ൻ.​ജി) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഡീ​സ​ൽ എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സി.​എ​ൻ.​ജി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ 25 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​വ് കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല​യും കു​റ​ഞ്ഞ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും മാ​ത്ര​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, സി.​എ​ൻ.​ജി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡീ​സ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സി.​എ​ൻ.​ജി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്നു​ള്ളൂ. സി.​എ​ൻ.​ജി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണ്, ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഇ​ന്ധ​ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി, സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ഒ​രു വാ​ഹ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത മാ​തൃ​ക​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ക​യു​മാ​ണ്.

    സു​സ്ഥി​ര ഭാ​വി​യെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ​സീ​ഷോ​ർ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ന്റെ സി.​എ​ൻ.​ജി സം​രം​ഭം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ സു​സ്ഥി​ര​താ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം സു​സ്ഥി​ര ഭാ​വി​യെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്നു. ട്രാ​ക്ട​ർ ഹെ​ഡു​ക​ൾ, മി​ക്സ​റു​ക​ൾ, ടി​പ്പ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സി​നോ​ട്ര​ക്ക് മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സി.​എ​ൻ.​ജി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഹ​രി​ത ഫ്ലീ​റ്റ് പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ക​മ്പ​നി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഹ​രി​ത​ഗൃ​ഹ വാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, മ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന ബ​ദ​ലു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് പു​തി​യ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

