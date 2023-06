പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ നഗ്നനായി 44 കാരൻ; കാരണം വിചിത്രം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നഗ്നനായി പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ മധ്യവയസ്കന്റെ വിഡിയോ വൈറലായി. യു.കെ യിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് സംഭവം. ഇം​ഗ്ലണ്ടിലെ ബേയ്കപ്പ് എന്ന ന​ഗരത്തിലെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‍ഫോമുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

നേച്ചറിസ്റ്റ് ലീലാവിലാസങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നഗ്നനായി വന്ന ആളിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അറിയപ്പെടുന്ന നേച്ച്വറിസ്റ്റായ 44 -കാരൻ സ്റ്റുവർട്ട് ​ഗ്ലിമോറാണ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. യു.കെയിലെ പല ഇടങ്ങളിലും സ്റ്റുവർട്ട് ന​ഗ്നനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ സ്റ്റുവർട്ട് ഇത്തരം ജീവിതരീതികളെ കുറിച്ചും മറ്റും സംസാരിക്കാറുമുണ്ട്. 'ഞാൻ നോൗക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ന​ഗ്നനായി പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി കാറിൽ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അയാൾ ന​ഗ്നനാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് സത്യമായിരുന്നു. അയാൾ പൂർണമായും ന​ഗ്നനായിരുന്നു. അയാൾ എന്നാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്' എന്നാണ് സംഭവസമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വിൻ കെല്ലി എന്നയാൾ പറയുന്നത്. പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ താൻ ന​ഗ്നനായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ അതിന് സ്റ്റുവർട്ട് തന്റെ പ്രതികരണവും അറിയിച്ചു. ആര് നോക്കിയാലും, ഫോട്ടോ എടുത്താലും, അത് പ്രചരിപ്പിച്ചാലും തനിക്കൊന്നുമില്ല. താൻ അതൊന്നും ​ഗൗനിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ പ്രതികരണം. Show Full Article

Petrol Station Customers Shocked As Driver Hops Out Of Car and Fills Up Tank Completely Naked